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3 января, 20:21

«Это крайне серьёзно»: В США признались в страхе перед ядерным оружием России

Блинкен заявил об обеспокоенности США перед ядерным оружием России

Вашингтон тревожится из-за возможности нанесения Россией ядерного удара, несмотря на заявления российских властей об отсутствии таких намерений. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с газетой Financial Times.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьёзно», – заметил Блинкен, добавив, что США «крайне обеспокоены» возможностью подобного развития событий.

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Последнее предупреждение. Как новая ядерная доктрина России охладила головы на Западе

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этих документах указано, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в ответ на различные сценарии, включая удар оружием массового уничтожения (ОМУ) по России или её союзникам, а также в случае угрозы суверенитету России и Беларуси.

Доктрина также предусматривает возможность использования ядерного оружия в ответ на атаки на ключевые военные и государственные объекты России, а также в случае массированного запуска средств воздушно-космического нападения, пересекающих российскую границу. Тем не менее в документе подчёркивается, что Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, и его применение является крайней мерой.

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Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Владимир Озеров
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