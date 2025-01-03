«Это крайне серьёзно»: В США признались в страхе перед ядерным оружием России

Вашингтон тревожится из-за возможности нанесения Россией ядерного удара, несмотря на заявления российских властей об отсутствии таких намерений. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе с газетой Financial Times.

«Даже если вероятность возросла с 5% до 15%, это крайне серьёзно», – заметил Блинкен, добавив, что США «крайне обеспокоены» возможностью подобного развития событий.

Напомним, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновлённые Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В этих документах указано, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в ответ на различные сценарии, включая удар оружием массового уничтожения (ОМУ) по России или её союзникам, а также в случае угрозы суверенитету России и Беларуси.