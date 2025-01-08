Прощальный подарок Байдена: США готовятся объявить о «существенной» помощи Киеву
AP: Белый дом скоро объявит о «существенном» пакете военной помощи Украине
Белый дом готовится объявить о финальном для администрации Джо Байдена пакете военной помощи для Украины. Источники в Пентагоне сообщили Associated Press, что анонс состоится 9 января. Заявление планируется сделать во время визита главы Минобороны США Ллойда Остина в Германию. Там он проведет встречу с представителями около 50 стран, которые поддерживают Киев.
Точная сумма пакета не называется. По данным информированных источников, она будет «существенной». При этом США не потратят на помощь все оставшиеся 4 миллиарда долларов, выделенные Конгрессом. Более 2 миллиардов останутся в распоряжении администрации Дональда Трампа на случай продолжения поддержки Незалежной.
Как сообщал ранее Life.ru, в 2024 году США предоставили Украине военную помощь на сумму почти $19,5 млрд. Это меньше, чем в 2023-м. Значительная часть средств была направлена на усиление противовоздушной обороны.