«Это фиаско»: Трамп нашёл в Белом доме виновника конфликта на Украине
Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в эскалации конфликта на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго заявил, что кризис на Украине является провалом действующего американского лидера Джо Байдена, который не смог грамотно выстроить переговоры. Республиканец высказал опасения, что конфликт чреват дальнейшей эскалацией. Ситуация может обрести новый размах.
«Это было фиаско Байдена <…> И, судя по тому, что я слышал, Байден вёл переговоры так, что я сказал: дело кончится войной. И это оказалось очень серьёзной войной. И может произойти эскалация этого, этой войны. [Может] стать гораздо хуже, чем сейчас», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что одной из главных задач Дональда Трампа после возвращения в Белый дом станет мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Избранный президент допустил, что уже к Пасхе Москве и Киеву удастся заключить мир.
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