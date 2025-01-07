«Это фиаско»: Трамп нашёл в Белом доме виновника конфликта на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго заявил, что кризис на Украине является провалом действующего американского лидера Джо Байдена, который не смог грамотно выстроить переговоры. Республиканец высказал опасения, что конфликт чреват дальнейшей эскалацией. Ситуация может обрести новый размах.

«Это было фиаско Байдена <…> И, судя по тому, что я слышал, Байден вёл переговоры так, что я сказал: дело кончится войной. И это оказалось очень серьёзной войной. И может произойти эскалация этого, этой войны. [Может] стать гораздо хуже, чем сейчас», — заявил Трамп.