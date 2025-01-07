Трамп сделал важное заявление и обвалил курс доллара

Американский доллар убавил в стоимости на фоне последнего заявления избранного президента США Дональда Трампа. Как только республиканец опроверг сообщения СМИ о якобы намерениях своей будущей администрации смягчить тарифную политику, график валюты пошёл вниз. Об этом пишет агентство Reuters.

«Индекс доллара, измеряющий курс по отношению к корзине валют, включая иену и евро, упал на 0,73%, до 108,17», — подметили в издании.

Напомним, что европейские акции и валюты прибавили в цене, после того как The Washington Post выпустила материал об изучении командой Трампа новых тарифных планов. Они будут применимы ко всем странам, но охватят лишь критически важные для национальной или экономической безопасности секторы. Претворение этих планов в жизнь будет означать, что президент отошёл от своих предвыборных обещаний о расширении тарифов.