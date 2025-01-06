Вэнс предложил «расслабиться» в ответ на вопрос о переговорах Путина и Трампа

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о том, собирается ли будущий американский лидер Дональд Трамп провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Вместо этого политик посоветовал журналистам «расслабиться».