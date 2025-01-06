«Трио» Путина, заговоры, атом: Футурологи составили список «чёрных лебедей» 2025 года

В начале 2025 года аналитики определили список «чёрных лебедей», под этим термином понимаются маловероятные и шокирующие события, которые могут существенно изменить ход истории. Об этом сообщает издание Politico.

Понятие «чёрного лебедя» когда-то придумал американский политолог ливанского происхождения Нассим Талеб, написав даже одноимённую книгу. Как уточняется в статье, 15 знаменитых футурологов и экспертов их разных областей дали свои прогнозы по предстоящему году. В мировой политике, по мнению специалистов, таким значимым событием может стать альянс нового президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, а также их плотное сотрудничество с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу разработки мирного соглашения по Украине.

Также в списке «чёрных лебедей» 2025 года обвал мирового экономического рынка, мощная кибератака, способная вывести из строя инфраструктуру большинства стран, эпидемия в США, заговор против президента Белоруссии Александра Лукашенко, военные столкновения в Америке из-за изменения границ штатов и, наконец, исторический прорыв в области квантовой физики, что поможет по-новому взглянуть на картину мира.

Как отмечает Politico, также к «чёрным лебедям» следует отнести потенциальные секретные переговоры США, России, Ирана и Израиля по поводу иранского ядерного оружия и противодействия прямому столкновению Тель-Авива и Тегерана. В статье резюмируется, что речь идёт именно о маловероятных событиях, но если они всё-таки наступят, то миропорядок претерпит существенные изменения и последствия предугадать будет невозможно.