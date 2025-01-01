В Турции предложили площадку для переговоров Путина и Трампа

Стамбул рассматривается как вероятное место для встречи президента России Владимира Путина и новоизбранного главы США Дональда Трампа. Такое мнение высказал РИА «Новости» турецкий аналитик, представляющий экспертно-аналитическую сеть «Анкара-Москва» Энгин Озер.

Эксперт отметил, что ключевым вопросом возможных переговоров может стать обсуждение отмены ряда ограничений, введённых против Москвы. По его словам, ограничения, связанные с энергетическим и финансовым секторами, скорее всего, сохранятся. Однако он не исключил, что санкции, касающиеся отдельных направлений, таких как прямые авиарейсы, могут быть смягчены.

Комментируя выбор локации для встречи, аналитик заявил, что Турция способна сыграть значимую роль в качестве площадки для таких переговоров.

«Стамбул мог бы быть технически подходящим и точным выбором для этой встречи. Администрация Анкары, которая прилагает огромные усилия для достижения мира с первого дня конфликта, заслуживает этого, и Турция, вероятно, станет страной, где будет подписано соглашение о прекращении огня», — заключил аналитик.