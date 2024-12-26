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Регион
26 декабря, 07:37

«‎Мирный план» Трампа по Украине назвали ненастоящим без козырей для давления на Путина

Spiegel: Политолог Фесенко исключил переговоры России и Украины даже при Трампе

Новый президент США Дональд Трамп не сможет прекратить украинский конфликт, тем более что сейчас Москва настроена решительно и не собирается отказываться от своих условий на фоне уверенного наступления ВС РФ. Об этом рассказал украинский политолог Владимир Фесенко журналу Der Spiegel.

«Во-первых, у Трампа пока нет настоящего мирного плана. Во-вторых, Кремль занял очень жёсткую переговорную позицию, что затрудняет даже начало переговоров, не говоря уже об их успешном завершении», — поделился он.

По его мнению, невозможно перейти к переговорам, пока у ВСУ такое плачевное положение дел на линии фронта. Эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин не сомневается в своей победе и готов добиться капитуляции Киева в наступающем году. Политолог также усомнился, что у Трампа есть «эффективные средства давления» на российского лидера для прекращения огня.

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Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис уверен, что только непосредственное участие Соединённых Штатов в украинском конфликте способно изменить баланс сил в зоне спецоперации (СВО). Однако сами американцы выступают против участия США в конфликте, подчеркнул он.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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