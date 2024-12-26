«‎Мирный план» Трампа по Украине назвали ненастоящим без козырей для давления на Путина

Новый президент США Дональд Трамп не сможет прекратить украинский конфликт, тем более что сейчас Москва настроена решительно и не собирается отказываться от своих условий на фоне уверенного наступления ВС РФ. Об этом рассказал украинский политолог Владимир Фесенко журналу Der Spiegel.

«Во-первых, у Трампа пока нет настоящего мирного плана. Во-вторых, Кремль занял очень жёсткую переговорную позицию, что затрудняет даже начало переговоров, не говоря уже об их успешном завершении», — поделился он.

По его мнению, невозможно перейти к переговорам, пока у ВСУ такое плачевное положение дел на линии фронта. Эксперт отметил, что президент РФ Владимир Путин не сомневается в своей победе и готов добиться капитуляции Киева в наступающем году. Политолог также усомнился, что у Трампа есть «эффективные средства давления» на российского лидера для прекращения огня.