На Западе назвали единственный способ изменить баланс сил в украинском конфликте
Аналитик Меркурис: Изменить баланс сил в зоне СВО могут только США
Британский военный аналитик Александр Меркурис уверен, что только непосредственное участие Соединённых Штатов в украинском конфликте способно изменить баланс сил в зоне спецоперации (СВО). Однако сами американцы выступают против участия США в конфликте, подчеркнул он.
«Единственный способ изменить военный баланс в конфликте — это если США, не европейцы, а именно Штаты примут прямое участие в боевых действиях на стороне Украины», — поделился Меркурис в видеоблоге на YouTube.
По мнению аналитиков, выборы президента США, на которых победил Трамп, были во многом обусловлены надеждой американцев на то, что республиканец сможет удержать страну от вовлечения в международные конфликты. В частности, многие граждане выражали опасения по поводу потенциального конфликта с Россией, которая является ядерной сверхдержавой.
Ранее в Раде рассказали, как Трамп может остановить конфликт на Украине за 24 часа. По мнению нардепа Александра Дубинского, будущему хозяину Белого дома следует отозвать решение на использование дальнобойного оружия руками Франции и Великобритании, а также ограничить работу Starlink и увязать финансовую помощь и поставку вооружений с прекращением огня.
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