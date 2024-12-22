Британский военный аналитик Александр Меркурис уверен, что только непосредственное участие Соединённых Штатов в украинском конфликте способно изменить баланс сил в зоне спецоперации (СВО). Однако сами американцы выступают против участия США в конфликте, подчеркнул он.

«Единственный способ изменить военный баланс в конфликте — это если США, не европейцы, а именно Штаты примут прямое участие в боевых действиях на стороне Украины», — поделился Меркурис в видеоблоге на YouTube.

По мнению аналитиков, выборы президента США, на которых победил Трамп, были во многом обусловлены надеждой американцев на то, что республиканец сможет удержать страну от вовлечения в международные конфликты. В частности, многие граждане выражали опасения по поводу потенциального конфликта с Россией, которая является ядерной сверхдержавой.