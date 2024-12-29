США сократили помощь Украине в 2024 году

В 2024 году США направили Украину помощь на сумму почти 19,5 миллиарда долларов, что меньше по сравнению с 2023-м. Примечательно, что значительная часть средств ушли на укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом следует из данных Пентагона.

Как пишет РИА «Новости», структура помощи Штатов в текущем году была следующей — Киев получил 18 пакетов через PDA на сумму 6,4 миллиарда долларов, а затем пять пакетов через USAI на 13,088 миллиарда долларов. Примечательно, что в 2023-м сумма достигла 24,7 миллиарда долларов, а в 2022-м — 24,7 миллиарда долларов.