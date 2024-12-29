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29 декабря, 06:10

США сократили помощь Украине в 2024 году

Пентагон: Объём военной помощи США Украине снизился до 19,5 миллиарда долларов

В 2024 году США направили Украину помощь на сумму почти 19,5 миллиарда долларов, что меньше по сравнению с 2023-м. Примечательно, что значительная часть средств ушли на укрепление противовоздушной обороны Украины. Об этом следует из данных Пентагона.

Как пишет РИА «Новости», структура помощи Штатов в текущем году была следующей — Киев получил 18 пакетов через PDA на сумму 6,4 миллиарда долларов, а затем пять пакетов через USAI на 13,088 миллиарда долларов. Примечательно, что в 2023-м сумма достигла 24,7 миллиарда долларов, а в 2022-м — 24,7 миллиарда долларов.

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С переводами Незалежной США всё ещё не закончили. Напомним, ранее появилась информация о новой партии военной помощи для Украины на сумму 1,25 миллиарда долларов. Эта сумма должна как можно сильнее укрепить страну до истечения президентского срока Джо Байдена, объяснили представители администрации президента.

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Shuttetstock / FOTODOM / Anelo

Мария Любицкая
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