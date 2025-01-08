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Регион
7 января, 22:46

МО США: Контактная группа 9 января утвердит потребности ВСУ до 2027 года

Контактная группа по поддержке киевского режима планирует утвердить долгосрочные потребности Вооружённых сил Украины до 2027 года. Обсуждение этого вопроса состоится уже 9 января на очередном заседании, заявили в Пентагоне.

По данным американского оборонного ведомства, лидеры коалиций в рамках контактной группы должны будут согласовать «дорожные карты», определяющие нужды и цели ВСУ в различных направлениях, таких как воздушные силы, бронетехника, артиллерия, разминирование, беспилотные технологии, интегрированные ПВО и ПРО, а также информационные технологии и морская безопасность.

В Вашингтоне надеются, что эти меры позволят более эффективно спланировать поддержку Киева со стороны международных доноров. Эта встреча, добавили в Пентагоне, станет последней для действующего министра обороны США Ллойда Остина. При этом американское военное ведомство выразило надежду на продолжение работы контактной группы и обеспечение потребностей Украины даже после смены власти в США.

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Тем временем стало известно, что Джозеф Байден готовит свой «прощальный подарок» для Украины. Анонсировать «существенный» пакет помощи должен Ллойд Остин во время своего визита в Германию 9 января.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / alexkich

Анатолий Цейко
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