Контактная группа по поддержке киевского режима планирует утвердить долгосрочные потребности Вооружённых сил Украины до 2027 года. Обсуждение этого вопроса состоится уже 9 января на очередном заседании, заявили в Пентагоне.

По данным американского оборонного ведомства, лидеры коалиций в рамках контактной группы должны будут согласовать «дорожные карты», определяющие нужды и цели ВСУ в различных направлениях, таких как воздушные силы, бронетехника, артиллерия, разминирование, беспилотные технологии, интегрированные ПВО и ПРО, а также информационные технологии и морская безопасность.

В Вашингтоне надеются, что эти меры позволят более эффективно спланировать поддержку Киева со стороны международных доноров. Эта встреча, добавили в Пентагоне, станет последней для действующего министра обороны США Ллойда Остина. При этом американское военное ведомство выразило надежду на продолжение работы контактной группы и обеспечение потребностей Украины даже после смены власти в США.