Украина теряет территории и солдат, но спешные переговоры могут навредить репутации США. Об этом сообщает издание The Washington Post.

По мнению журналистов, вскоре станет очевидно, сможет ли Киев сохранить свой статус суверенного государства. Авторы предполагают, что ВСУ не выдержат ещё одного года в условиях военного положения. В то же время, стремление избранного президента США Дональда Трампа к быстрому разрешению конфликта может привести к ещё более неблагоприятным последствиям. Подчёркивается, что выбранный путь для решения ситуации окажет влияние на все страны.

«На карту поставлен авторитет Соединенных Штатов и Организации Североатлантического договора, которые немедленно помогли Украине после вторжения России и пообещали продолжать свою поддержку «столько, сколько потребуется», — говорится в сообщении.