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7 января, 06:15

Представитель Трампа по Украине передумал лететь в Киев

Reuters: Спецпредставитель Трампа по Украине отложил визит в Киев до инаугурации

Кит Келлог. Обложка © Zuma / TASS

Кит Келлог. Обложка © Zuma / TASS

Специальный представитель избранного американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог перенёс запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации республиканца 20 января. Такие данные приводит Reuters.

Генерал-лейтенант в отставке хотел посетить Киев для встреч с украинскими лидерами в начале января. Команда Келлога также планировала организовать встречи с официальными лицами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж.

Тем не менее поездка, которая могла стать первым визитом новых представителей администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена. Причины этого решения не уточнялись.

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Тем временем Келллог, так же как и Трамп, выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В частности, он заявлял, что для успеха переговоров стоит отложить вступление Незалежной в НАТО. Недавно он подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения неудачных Минских соглашений.

Оксана Попова
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