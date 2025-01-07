Представитель Трампа по Украине передумал лететь в Киев

Специальный представитель избранного американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог перенёс запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации республиканца 20 января. Такие данные приводит Reuters.

Генерал-лейтенант в отставке хотел посетить Киев для встреч с украинскими лидерами в начале января. Команда Келлога также планировала организовать встречи с официальными лицами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж.

Тем не менее поездка, которая могла стать первым визитом новых представителей администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена. Причины этого решения не уточнялись.