Представитель Трампа по Украине передумал лететь в Киев
Reuters: Спецпредставитель Трампа по Украине отложил визит в Киев до инаугурации
Кит Келлог. Обложка © Zuma / TASS
Специальный представитель избранного американского лидера Дональда Трампа по Украине Кит Келлог перенёс запланированную поездку в Киев и другие европейские столицы до инаугурации республиканца 20 января. Такие данные приводит Reuters.
Генерал-лейтенант в отставке хотел посетить Киев для встреч с украинскими лидерами в начале января. Команда Келлога также планировала организовать встречи с официальными лицами в других европейских столицах, таких как Рим и Париж.
Тем не менее поездка, которая могла стать первым визитом новых представителей администрации Трампа в Киев после выборов 5 ноября, была отложена. Причины этого решения не уточнялись.
Тем временем Келллог, так же как и Трамп, выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. В частности, он заявлял, что для успеха переговоров стоит отложить вступление Незалежной в НАТО. Недавно он подчеркнул, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит повторения неудачных Минских соглашений.