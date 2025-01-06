Турция вызвалась принять новый раунд переговоров по Украине после слов Зеленского

Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины в рамках формата и параметров, согласованных сторонами. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в МИД республики.

«Справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путём переговоров. В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. По сути, в первые дни СВО мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру», – сказал собеседник агентства в МИД.