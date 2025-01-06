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6 января, 18:09

Турция вызвалась принять новый раунд переговоров по Украине после слов Зеленского

В МИД Турции изъявили готовность снова принять переговоры по Украине

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА

Российско-украинские переговоры в Беловежской пуще в 2022 году. Обложка © t.me / БелТА

Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины в рамках формата и параметров, согласованных сторонами. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в МИД республики.

«Справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путём переговоров. В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. По сути, в первые дни СВО мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру», – сказал собеседник агентства в МИД.

Источник указал на необходимость открыть пространство для дипломатии ради завершения конфликта. По его заверению, Турция всегда готова играть роль посредника в установлении мира и вновь принять у себя переговорщиков Москвы и Киева «в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами». Он добавил при этом, что Турция не представила сторонам никакого конкретного плана.

6 января Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января. Он уверен, что конфликт завершится быстрее при Дональде Трампе. Тем временем всё чаще звучат заявления, что у республиканца нет приемлемого плана по Украине. А вот президент России Владимир Путин давно готов к переговорам по Украине.

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Андрей Бражников
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