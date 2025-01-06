Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров по Украине
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Трансляцию выступления главы государства Елисейский дворец вёл в соцсети X.
«Соединённые Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — заявил Макрон.
Кроме того, в ходе выступления на конференции французских послов в Париже глава государства призвал Киев к реалистичным дискуссиям с Россией по территориальным вопросам. Макрон подчеркнул, что урегулирование конфликта не будет быстрым и простым. При этом политик возложил на европейцев ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине.