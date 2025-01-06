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6 января, 14:10

Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров по Украине

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал США убедить Россию сесть за стол переговоров для урегулирования конфликта на Украине. Трансляцию выступления главы государства Елисейский дворец вёл в соцсети X.

«Соединённые Штаты Америки должны помочь нам, чтобы изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров», — заявил Макрон.

Кроме того, в ходе выступления на конференции французских послов в Париже глава государства призвал Киев к реалистичным дискуссиям с Россией по территориальным вопросам. Макрон подчеркнул, что урегулирование конфликта не будет быстрым и простым. При этом политик возложил на европейцев ответственность за предоставление гарантий безопасности Украине.

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Борис Эльфанд
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