Макрон призвал Киев к реалистичным дискуссиям с РФ по территориальным вопросам

Французский лидер отметил, что переговоры по территориальным вопросам невозможны без украинцев. При этом политик возложил на европейцев ответственность за предоставление гарантий безопасности Незалежной. По его словам, США должны помочь усадить Россию за стол переговоров. Однако урегулирование конфликта не будет быстрым и простым, уверен Макрон.