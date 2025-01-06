Макрон призвал Киев к реалистичным дискуссиям с РФ по территориальным вопросам
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Украину вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам для разрешения конфликта. Трансляцию выступления главы государства Елисейский дворец вёл в соцсети X.
«Украине придётся вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам», — подчеркнул Макрон в ходе конференции французских послов в Париже.
Французский лидер отметил, что переговоры по территориальным вопросам невозможны без украинцев. При этом политик возложил на европейцев ответственность за предоставление гарантий безопасности Незалежной. По его словам, США должны помочь усадить Россию за стол переговоров. Однако урегулирование конфликта не будет быстрым и простым, уверен Макрон.
Ранее Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине. При этом президент Франции выдумал хитрый план по отправке военных сил в Незалежную без впутывания НАТО. Тем не менее Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине, хотя его уже уличили в подготовке провокаций до инаугурации Трампа.