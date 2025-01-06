«Это очень опасное время!» Зеленского уличили в подготовке провокаций до инаугурации Трампа

Ближайшие две недели могут быть очень опасными из-за стремления Владимира Зеленского устроить провокации до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом в эфире телеканала Wion заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

В частности, эксперт обратил внимание на намерения Зеленского продолжать боевые действия с использованием американских ракет ATACMS, а также на его желание организовать очередную атаку ВСУ в Курской области. Тем самым киевский режим пытается подорвать переговорный процесс, на котором настаивает Трамп, уверен профессор.