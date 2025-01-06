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6 января, 09:35

«Воруй и убивай»: Захарова разоблачила кровавые схемы Зеленского

Захарова указала на коррупционные связи Зеленского с англосаксами

Киевский режим плотно увяз в коррупционных схемах с англосаксами, о чём ярко свидетельствуют новые откровения Владимира Зеленского, признавшегося, что предлагал новому президенту США Дональду Трампу «сделку» о покупке американского оружия для ВСУ на деньги из российских активов. Об этом написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А то, что он, по его словам, предлагал Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруйкровавая схема, освоенная со времён «Бурисмы», — говорится в тексте.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что предлагал избранному американскому президенту Дональду Трампу приобрести у США оружие на 300 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Он пояснил, что такой ход позволил бы обеспечить безопасность Украины и вложить деньги России в американскую промышленность.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
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