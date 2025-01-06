Киевский режим плотно увяз в коррупционных схемах с англосаксами, о чём ярко свидетельствуют новые откровения Владимира Зеленского, признавшегося, что предлагал новому президенту США Дональду Трампу «сделку» о покупке американского оружия для ВСУ на деньги из российских активов. Об этом написала в телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А то, что он, по его словам, предлагал Трампу «чужие деньги в обмен на оружие», свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского с англосаксами, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй — кровавая схема, освоенная со времён «Бурисмы», — говорится в тексте.