Рогов заявил о подготовке Киевом «кровавой провокации» против России
Киев готовит «кровавую провокацию» против России, заявил в беседе с РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, вражеский режим рассматривает несколько дат для потенциальной атаки.
«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», — подчеркнул Рогов.
Он также добавил, что среди вероятных дат рассматривается канун следующего заседания контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн», запланированного на 7 января. Кроме того, провокация Киевом может быть организована перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января.
По словам Рогова, целью провокации является улучшение переговорных позиций, а также получение нового оружия и финансовой помощи. Он не исключил, что речь идёт о попытке ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.
Примечательно, что ВСУ, действительно, испытывают оружейный голод. Так, ранее Зеленский предлагал Трампу деньги от активов РФ в обмен на оружие. Однако в то же время во Франции напомнили Евросоюзу про кончаемые запасы оружия и денег из-за поддержки Киева. Параллельно с этим в США раскрыли число проглоченных мобилизационной машиной Зеленского украинцев в 2024-м.
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