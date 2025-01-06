Киев готовит «кровавую провокацию» против России, заявил в беседе с РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, вражеский режим рассматривает несколько дат для потенциальной атаки.

«Поступает оперативная информация, что киевский режим готовит кровавую провокацию в отношении регионов России. Врагом рассматривается несколько дат», — подчеркнул Рогов.

Он также добавил, что среди вероятных дат рассматривается канун следующего заседания контактной группы по поддержке Украины в формате «Рамштайн», запланированного на 7 января. Кроме того, провокация Киевом может быть организована перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа, которая пройдёт 20 января.