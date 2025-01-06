Европейский союз не может бесконечно давать деньги и оружие Украине, поэтому поддержка уже скоро может быть прекращена. Такое мнение высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Я думаю, что избранный президент США Дональд Трамп вытащит свою страну из этого дела. Вполне возможно, что это вызовет истерику у ЕС, но у него, к счастью, нет возможности бесконечно платить за Украину и вооружать её», — сказал политик в беседе с ТАСС.

Парижу необходимо выйти из Евросоюза и НАТО, тогда Франция вновь может обрести суверенитет, уверен Филиппо. Страну захватили политические кризисы, добавил парламентарий.