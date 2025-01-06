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5 января, 22:35

В США раскрыли число проглоченных мобилизационной машиной Зеленского украинцев в 2024-м

WP: В 2024 году Украина мобилизовала 200 тысяч человек

В 2024 году Украине удалось набрать в армию около 200 тысяч человек в рамках мобилизации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.

«Я не назову вам цифры, но это ужасно. Людей призывают на войну, но, к сожалению, у нас потери, и эти потери нужно восполнять. И этого действительно недостаточно», — сокрушался комбат ВСУ с Покровского направления.

Авторы указали, что темпы наступления Армии России ещё ни разу с начала спецоперации не были столь высоки, как сейчас. Никакого секрета здесь нет, — солдат у ВС РФ попросту больше. Один из украинских военных рассказал, что в бою создаётся впечатление, что их и вовсе «неограниченное количество».

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Но прекращать войну Киев, как известно, пока не намерен. Напротив, сейчас Банковая ищет способы усилить мобилизацию, несмотря на недовольство и усталость жителей. Российская разведка считает, что на Украине уже в ближайшее время начнут забирать на фронт с 18 лет.

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Shutterstock / FOTODOM / Olena Znak

Владимир Озеров
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