В США раскрыли число проглоченных мобилизационной машиной Зеленского украинцев в 2024-м

В 2024 году Украине удалось набрать в армию около 200 тысяч человек в рамках мобилизации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.

«Я не назову вам цифры, но это ужасно. Людей призывают на войну, но, к сожалению, у нас потери, и эти потери нужно восполнять. И этого действительно недостаточно», — сокрушался комбат ВСУ с Покровского направления.