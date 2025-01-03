На Украине ожидается принятие решения о снижении возраста мобилизации до 18 лет в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«На днях Вашингтон потребовал от <…> Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — говорится в заявлении СВР.

Между тем, отметили в российской разведке, граничащие с Украиной страны Восточной Европы «негласно уже готовятся» к потенциальному наплыву новых украинских беженцев. Упоминается, что эти «новые волны» будут спасаться «не от вымышленной угрозы» со стороны РФ а от реальной опасности, связанной с действиями и ситуацией в самой Украине.