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Регион
3 января, 07:50

СВР узнала о решении Киева снизить возраст мобилизации до 18 лет

СВР: На Украине в ближайшее время снизят возраст мобилизации до 18 лет

На Украине ожидается принятие решения о снижении возраста мобилизации до 18 лет в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«На днях Вашингтон потребовал от <…> Владимира Зеленского срочно снизить возраст призыва по мобилизации до 18 лет. Соответствующее решение в Киеве уже подготовлено и будет принято в ближайшее время», — говорится в заявлении СВР.

Между тем, отметили в российской разведке, граничащие с Украиной страны Восточной Европы «негласно уже готовятся» к потенциальному наплыву новых украинских беженцев. Упоминается, что эти «новые волны» будут спасаться «не от вымышленной угрозы» со стороны РФ а от реальной опасности, связанной с действиями и ситуацией в самой Украине.

Также в СВР заявили, что на Западе не исключают возможности скорого краха обороны ВСУ. Согласно данным российской разведки, Вашингтон осознаёт, что одной только материально-технической поддержкой Киева не удастся стабилизировать линию фронта.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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