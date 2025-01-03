На Западе отмечают снижение способности Киева эффективно противостоять российской армии и не исключают возможности скорого провала обороны ВСУ. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

«В западных политических элитах с тревогой отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску российских вооружённых сил. Не исключается скорый крах обороны ВСУ», — говорится в заявлении СВР.

При этом Вашингтон осознаёт, что одной только материально-технической поддержкой ВСУ не удастся стабилизировать линию фронта. В связи с этим Белый дом потребовал от Владимира Зеленского срочно понизить возраст мобилизации до 18 лет. По информации СВР, Киев готовится принять такое решение в ближайшее время, что подчеркивает растущую необходимость в дополнительных людских ресурсах для ведения боевых действий.