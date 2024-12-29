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28 декабря, 22:19

Украинцы ополчились против Киева из-за насильственной «могилизации» — экс-офицер СБУ

Экс-офицер СБУ Стариков: Мобилизация настроила украинцев против государства

На фоне насильственной мобилизации украинцы всё чаще начинают воспринимать собственное государство как заклятого врага. Всему виной резонансное законодательство киевского режима, регламентирующее призыв на службу. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Своей неразумной политикой в рамках мобилизации государство привело к тому, что граждане перестали доверять государству и считают государство врагом», — отметил офицер в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По словам Старикова, граждане Незалежной избегают людей в военной форме, которые получили дурную славу за кражу уклонистов с улиц. Впрочем, несмотря на бесчинства ТЦК, ВСУ испытывают острый дефицит профессиональных бойцов на передовой.

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Ранее российские бойцы вновь призвали солдат ВСУ одуматься и сложить оружие. В противном случае самые везучие попадут в плен, а остальные будут убиты и станут кормом для диких животных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Тимур Хингеев
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