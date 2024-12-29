На фоне насильственной мобилизации украинцы всё чаще начинают воспринимать собственное государство как заклятого врага. Всему виной резонансное законодательство киевского режима, регламентирующее призыв на службу. Так считает полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

«Своей неразумной политикой в рамках мобилизации государство привело к тому, что граждане перестали доверять государству и считают государство врагом», — отметил офицер в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По словам Старикова, граждане Незалежной избегают людей в военной форме, которые получили дурную славу за кражу уклонистов с улиц. Впрочем, несмотря на бесчинства ТЦК, ВСУ испытывают острый дефицит профессиональных бойцов на передовой.