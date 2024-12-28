Появились шокирующие кадры со свиньями, пожирающими тела ВСУшников

На кадрах заметно, что от тел погибших украинских бойцов уже практически ничего не осталось. Свиньи обглодали трупы до костей. В описании к ролику Тринадцатый написал, что украинцам следует одуматься, а Владимиру Зеленскому капитулировать. Военнослужащий также напомнил, что Киев планирует понизить возраст мобилизации до 18 лет.