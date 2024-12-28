Появились шокирующие кадры со свиньями, пожирающими тела ВСУшников
Доброволец ВС РФ показал, как свиньи пожирают тела бойцов ВСУ
Свиньи обгладывают трупы бойцов ВСУ. Обложка © Telegram / Тринадцатый.
Российские бойцы нашли свиней, которые среди руин поедали трупы украинских солдат. Жуткие кадры были опубликованы добровольцем Вооружённых сил РФ с позывным Тринадцатый.
На кадрах заметно, что от тел погибших украинских бойцов уже практически ничего не осталось. Свиньи обглодали трупы до костей. В описании к ролику Тринадцатый написал, что украинцам следует одуматься, а Владимиру Зеленскому капитулировать. Военнослужащий также напомнил, что Киев планирует понизить возраст мобилизации до 18 лет.
Ранее в Госдуме заявили, что бойцам ВСУ в Курской области следует сдаться в плен, если они хотят остаться в живых. По словам депутата Михаила Шеремета, российское приграничье для Киева было политическим демаршем, призванным «выдавить» из Запада новый транш военной помощи.