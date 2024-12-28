Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 декабря, 18:17

Появились шокирующие кадры со свиньями, пожирающими тела ВСУшников

Доброволец ВС РФ показал, как свиньи пожирают тела бойцов ВСУ

Свиньи обгладывают трупы бойцов ВСУ. Обложка © Telegram / Тринадцатый.

Свиньи обгладывают трупы бойцов ВСУ. Обложка © Telegram / Тринадцатый.

Российские бойцы нашли свиней, которые среди руин поедали трупы украинских солдат. Жуткие кадры были опубликованы добровольцем Вооружённых сил РФ с позывным Тринадцатый.

На кадрах заметно, что от тел погибших украинских бойцов уже практически ничего не осталось. Свиньи обглодали трупы до костей. В описании к ролику Тринадцатый написал, что украинцам следует одуматься, а Владимиру Зеленскому капитулировать. Военнослужащий также напомнил, что Киев планирует понизить возраст мобилизации до 18 лет.

Ранее в Госдуме заявили, что бойцам ВСУ в Курской области следует сдаться в плен, если они хотят остаться в живых. По словам депутата Михаила Шеремета, российское приграничье для Киева было политическим демаршем, призванным «выдавить» из Запада новый транш военной помощи.

«Автоматчика приставили»: ВСУшники четыре дня держали жительницу курского приграничья в погребе
«Автоматчика приставили»: ВСУшники четыре дня держали жительницу курского приграничья в погребе
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar