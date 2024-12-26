Пушков: Макрон рискует стать первым лидером Франции, досрочно покинувшим пост

Эмманюэль Макрон рискует стать первым президентом современной Франции, который вынужден будет оставить должность раньше срока. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

«У Макрона всё настолько плохо внутри страны, что он может оказаться первым президентом в новейшей французской истории, покинувшим пост досрочно», — написал Пушков в Telegram-канале.

Также сенатор заметил, что премьер-министр Франсуа Байру рискует уйти в отставку, так как занимается созданием нового правительства из уже дискредитированных личностей. По мнению лидера «Непокорённой Франции» Жан-Люка Меланшона, оппозиция планирует отправить Байру в отставку уже в феврале следующего года, сказал парламентарий.