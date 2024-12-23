Макрон утвердил новое правительство Франции
Макрон оставил прежних министров на ключевых постах в обновлённом правительстве
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter
Президент Франции Эмманюэль Макрон утвердил состав нового правительства страны, предложенный премьер-министром Франсуа Байру. Ключевые посты сохранили представители предыдущего кабинета, сообщил генеральный секретарь Елисейского дворца Алексис Колер.
Жан-Ноэль Барро останется во главе Министерства иностранных дел, которое он возглавил в сентябре этого года, а Себастьен Лекорню продолжит руководить Министерством вооружённых сил. МВД также сохранит прежнего главу — Брюно Ретайо.
Как уточняет телеканал BFMTV, новый премьер изначально планировал заменить Барро и Лекорню, однако Макрон принял решение оставить их на местах, так как традиционно назначения в сферах дипломатии и обороны находятся в ведении президента. Новое правительство Франции начнёт работу 3 января 2025 года.
Напомним, в начале октября 192 депутата из левого объединения «Новый народный блок» выдвинули вотум недоверия действующему на тот момент премьеру Франции Мишелю Барнье. Позднее депутаты нижней палаты французского парламента также поддержали резолюцию о недоверии его правительству. 5 декабря Макрон отправил правительство в отставку. 13 декабря на пост премьер-министра был назначен Франсуа Байру.