Макрон утвердил новое правительство Франции

Жан-Ноэль Барро останется во главе Министерства иностранных дел, которое он возглавил в сентябре этого года, а Себастьен Лекорню продолжит руководить Министерством вооружённых сил. МВД также сохранит прежнего главу — Брюно Ретайо.

Как уточняет телеканал BFMTV, новый премьер изначально планировал заменить Барро и Лекорню, однако Макрон принял решение оставить их на местах, так как традиционно назначения в сферах дипломатии и обороны находятся в ведении президента. Новое правительство Франции начнёт работу 3 января 2025 года.