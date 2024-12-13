Новым премьером Франции назначен 73-летний Франсуа Байру

Таким образом, 73-летний Байру сменил на посту своего ровесника, 73-летнего Мишеля Барнье, который подал в отставку после того, как 4 декабря Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило резолюцию о недоверии его правительству. В Матиньонском дворце состоится церемония передачи власти от уходящего премьер-министра Мишеля Барнье новому главе кабинета министров.

Напомним, Барнье стал премьер-министром в сентябре. В 2021 году Барнье выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах от партии «Республиканцы», но не прошёл первый тур. До назначения премьером он был министром иностранных дел Франции. Но продержался он недолго – уже в октябре 192 парламентария из левого движения «Новый народный блок» выразили ему вотум недоверия.