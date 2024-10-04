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4 октября, 19:05

Во Франции 192 депутата от левых выдвинули вотум недоверия премьеру Барнье

Мишель Барнье. Обложка © ТАСС / JULIEN MATTIA

Мишель Барнье. Обложка © ТАСС / JULIEN MATTIA

Значительная часть парламента Франции не доверяет новому премьер-министру страны Мишелю Барнье. 192 депутата из левого «Нового народного блока» выдвинули ему вотум недоверия, передаёт агентство France-Presse.

Однако шансов на принятие вотума довольно мало. Фракция правой партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен не станет его поддерживать. Документ будет представлен на заседании 8 октября, его зачитает лидер социалистов Оливье Фор.

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«Существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», — указано в документе, подписанным левыми.

Напомним, что Барнье стал новым премьером в сентябре. Ранее он занимал должность главы МИД Франции. В 2021 году он хотел участвовать в выборах президента от партии «Республиканцы», однако провалился в первом туре.

Полина Никифорова
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