Во Франции 192 депутата от левых выдвинули вотум недоверия премьеру Барнье

Значительная часть парламента Франции не доверяет новому премьер-министру страны Мишелю Барнье. 192 депутата из левого «Нового народного блока» выдвинули ему вотум недоверия, передаёт агентство France-Presse.

Однако шансов на принятие вотума довольно мало. Фракция правой партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен не станет его поддерживать. Документ будет представлен на заседании 8 октября, его зачитает лидер социалистов Оливье Фор.

«Существование этого правительства по его составу и направлениям является отрицанием результатов последних выборов в законодательные органы», — указано в документе, подписанным левыми.