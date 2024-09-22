Непомерное эго Макрона обвалило его рейтинг до рекордно низкой отметки

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордного уровня за последние шесть лет — сейчас его работу одобряют лишь 25% опрошенных жителей республики. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения.

Большинство жителей упрекают Макрона в роспуске парламента, что, по мнению респондентов, «сделало Францию неуправляемой». Кроме того, его сторонники считают, что политик «не принял во внимание выбор граждан», назначив представителя правых Мишеля Барнье на должность премьера, тогда как на внеочередных парламентских выборах первое место заняли левые. Также респонденты заявили о «непропорциональном эго Макрона, которое всё испортило». Что касается самого Барнье, то им недовольны 55% опрошенных, несмотря на то что его правительство ещё не начало работу.