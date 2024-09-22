Непомерное эго Макрона обвалило его рейтинг до рекордно низкой отметки
JDD: Рейтинг Макрона упал до рекордного уровня за последние шесть лет
Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Faces Of The World
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона упал до рекордного уровня за последние шесть лет — сейчас его работу одобряют лишь 25% опрошенных жителей республики. Об этом сообщает газета Le Journal du Dimanche (JDD) со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения.
Большинство жителей упрекают Макрона в роспуске парламента, что, по мнению респондентов, «сделало Францию неуправляемой». Кроме того, его сторонники считают, что политик «не принял во внимание выбор граждан», назначив представителя правых Мишеля Барнье на должность премьера, тогда как на внеочередных парламентских выборах первое место заняли левые. Также респонденты заявили о «непропорциональном эго Макрона, которое всё испортило». Что касается самого Барнье, то им недовольны 55% опрошенных, несмотря на то что его правительство ещё не начало работу.
Ранее сообщалось, что французский парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона. Инициатором вступила левая партия «Непокорившаяся Франция». Теперь процедуру будет рассматривать комиссия по законодательству. Если дадут добро, её вынесут на повестку Нацсобрания не позднее чем через месяц.