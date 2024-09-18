Не отставка: Политолог раскрыл реальную цель процедуры импичмента Макрона
Политолог Светов: Левые хотят оказать давление на Макрона, начав импичмент
Эммануэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА
Левые силы в парламенте Франции не смогут добиться отставки президента Эммануэля Макрона, уверен политолог Юрий Светов. По его словам, процедура импичмента главы государства запущена с иной целью.
«Запуск процедуры — форма давления на Макрона, чтобы он всё-таки дрогнул и согласился представить кандидатуру левых сил на пост премьер-министра», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».
Он также отметил, что лидер правых сил Марин Ле Пен отказалась поддержать импичмент президента. Вместо этого политик одобрила решение Макрона назначить Мишеля Барнье на пост главы правительства Франции. По мнению политолога, она просто мстит левым за поражение на парламентских выборах.
Ранее эксперт выразил сомнение в возможности отставки Эммануэля Макрона. При этом он выразил мнение, что импичмент является началом «политической войны».
После внеочередных парламентских выборов в Национальном собрании Франции сложилась непростая политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, со 168 мандатами. Однако французский президент исключил возможность участия левых сил в формируемом правительства якобы, желая, соблюсти «институциональную стабильность». Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте на должность премьер-министра страны от «Нового народного фронта». Представитель оппозиции Манюэль Бомпар назвал решение Елисейского дворца «антидемократическим переворотом».