Не отставка: Политолог раскрыл реальную цель процедуры импичмента Макрона

Левые силы в парламенте Франции не смогут добиться отставки президента Эммануэля Макрона, уверен политолог Юрий Светов. По его словам, процедура импичмента главы государства запущена с иной целью.

«Запуск процедуры — форма давления на Макрона, чтобы он всё-таки дрогнул и согласился представить кандидатуру левых сил на пост премьер-министра», — подчеркнул эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Он также отметил, что лидер правых сил Марин Ле Пен отказалась поддержать импичмент президента. Вместо этого политик одобрила решение Макрона назначить Мишеля Барнье на пост главы правительства Франции. По мнению политолога, она просто мстит левым за поражение на парламентских выборах.

Ранее эксперт выразил сомнение в возможности отставки Эммануэля Макрона. При этом он выразил мнение, что импичмент является началом «политической войны».