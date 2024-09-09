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9 сентября, 04:38

В США раскрыли, какую свинью подложил Макрон Киеву одним решением

RS: Решение Макрона назначить Барнье премьером осложнит помощь Киеву

Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может негативно сказаться на французской помощи Украине, так как новое правительство будет зависеть от "Национального объединения" Марин Ле Пен. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

Автор отмечает, что такое решение может усугубить внутреннюю нестабильность во Франции и ослабить поддержку Киева. Отказ Макрона от сделки с левыми партиями может указывать на необходимость заключения соглашения с Марин Ле Пен, которая считается одним из его главных политических оппонентов.

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Напомним, новым премьер-министром Франции назначен бывший еврокомиссар и экс-глава МИД (2004-2005) страны Мишель Барнье. Ранее Люси Кастетс, предложенная левыми на пост премьера, обвинила Макрона в «отказе от демократии» после того, как он отверг её кандидатуру.

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Wikipedia / Remi Jouan

Артём Гапоненко
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