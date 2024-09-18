«Политическая война»: Макрон нарвался на импичмент, «жёстко кинув» левые силы, считает эксперт
Политолог Марков не верит в возможность импичмента Макрона
Эммануэль Макрон. Обложка © ТАСС / АР
Президент Франции Эммануэль Макрон фактически кинул представителей победивших на выборах левых сил, когда отказался назначить их кандидата на пост премьер-министра, уверен политолог Сергей Марков. В то же время он подчеркнул, что не верит в возможность импичмента главы государства, запущенный парламентом.
«Левые победили, у них относительное большинство в парламенте, а Макрон отказался назначать премьера из левых. Он их кинул, можно сказать, жёстоко. Вот в связи с этим они начали программу импичмента, тем самым показывая, что они начинают политическую войну против него», — отметил эксперт.
При этом собеседник «Царьграда» выразил уверенность, что Макрон с помощью правых разгромит левых, как до этого с помощью левых разгромил правых. В итоге вместо отставки президент Франции останется на своём посту и даже будет доминировать, заключил Марков.
Напомним, в конце августа парламентская фракция левой партии «Неподчинившаяся Франция» объявила о начале процедуры импичмента президента Франции Эмманюэля Макрона. Соответствующую резолюцию подписали более 80 депутатов. Рассмотрение документа в парламенте началось 17 сентября, в тот же день Национальное собрание одобрило запуск процедуры импичмента главы государства.