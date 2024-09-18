«Политическая война»: Макрон нарвался на импичмент, «жёстко кинув» левые силы, считает эксперт

Президент Франции Эммануэль Макрон фактически кинул представителей победивших на выборах левых сил, когда отказался назначить их кандидата на пост премьер-министра, уверен политолог Сергей Марков. В то же время он подчеркнул, что не верит в возможность импичмента главы государства, запущенный парламентом.

«Левые победили, у них относительное большинство в парламенте, а Макрон отказался назначать премьера из левых. Он их кинул, можно сказать, жёстоко. Вот в связи с этим они начали программу импичмента, тем самым показывая, что они начинают политическую войну против него», — отметил эксперт.