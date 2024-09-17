Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона

Теперь процедуру будет рассматривать комиссия по законодательству. Если там дадут добро, то инициативу вынесут на повестку Нацсобрания не позднее чем через 30 дней. Если и этот этап будет пройден — за резолюцию должны проголосовать не менее двух третей Нацсобрания (385 депутатов) — то аналогичная процедура должна пройти и в верхней палате парламента, то есть в Сенате. Когда предложение будет одобрено и там, организуется совместное заседание Нацсобрания и Сената, где документ должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. Только после этого президент покидает свой пост.