Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона
Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) одобрила проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента страны Эмманюэля Макрона. Об этом пишет газета Parisien.
«Бюро Нацсобрания утвердило процедуру отстранения Эмманюэля Макрона от власти», — говорится в материале.
Теперь процедуру будет рассматривать комиссия по законодательству. Если там дадут добро, то инициативу вынесут на повестку Нацсобрания не позднее чем через 30 дней. Если и этот этап будет пройден — за резолюцию должны проголосовать не менее двух третей Нацсобрания (385 депутатов) — то аналогичная процедура должна пройти и в верхней палате парламента, то есть в Сенате. Когда предложение будет одобрено и там, организуется совместное заседание Нацсобрания и Сената, где документ должны поддержать 617 из 925 парламентариев обеих палат. Только после этого президент покидает свой пост.
Напомним, в конце августа глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано объявила о начале процедуры импичмента Макрона. Позднее стало известно, что резолюцию с требованием об отстранении президента подписали более 80 депутатов.
После внеочередных парламентских выборов в Национальном собрании Франции сложилась непростая политическая ситуация. Коалиция левых сил "Новый народный фронт" одержала победу, завоевав 182 из 577 мест. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" во главе с Макроном, со 168 мандатами. Однако французский президент исключил возможность участия левых сил в формируемом правительства якобы, желая, соблюсти «институциональную стабильность». Макрон отклонил кандидатуру Люси Касте на должность премьер-министра страны от «Нового народного фронта». Представитель оппозиции Манюэль Бомпар назвал решение Елисейского дворца «антидемократическим переворотом».
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