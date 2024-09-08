Во Франции оценили шансы Ле Пен сменить Макрона на посту президента

Кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» в 2022 году и «Национального фронта» в 2017, 2012 годах Марин Ле Пен может одержать победу на выборах в 2027 году, если будет в них участвовать. Однако противодействие со стороны действующей власти затруднит её кампанию. Такое мнение высказал французский экс-евродепутат и политический аналитик Эмерик Шопрад.

С его слов, Эмманюэль Макрон баллотироваться на третий срок не сможет, а от «Национального объединения» будет выдвинута именно Ле Пен, а не лидер партии Жордан Барделла. О своём участии в выборах главы государства уже сообщил бывший премьер при Макроне Эдуард Филипп. Стать участником гонки также может стать другой экс-премьер Габриэль Атталь, считает Шопрад.

«Самое важное, что нужно знать: может ли «Национальное объединение» выиграть президентские выборы? Я бы сказал, что теперь это возможно. Будет сложно, потому что систему задействуют, чтобы не допустить демократию, но есть шанс, что давление населения будет достаточно сильным», — заявил он в беседе с РИА «Новости» на полях ВЭФ.

Собеседник агентства выразил надежду на то, что победа «Национального объединения» в корне изменит внешнюю политику Франции, а Марин Ле Пен сумеет вновь наладить связи с Россией.