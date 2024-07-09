Марин Ле Пен попала под расследование прокуратуры Парижа

В Париже начали расследование против лидера французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Её подозревают в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на информированный источник.

"Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", — указано в материале.

Жалобу подала Национальная комиссия по счетам избирательной кампании и политическому финансированию (CNCCFP). Подозрения из-за предвыборной кампании у ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но судебное расследование начали именно против неё.

По законодательству Франции кандидатам в период предвыборной кампании нельзя превышать установленный лимит расходов. Если условия соблюдаются, то государство возместит траты. Но если нарушения выявлены, то CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и передать дело для расследования. Именно по данному нарушению против Марин Ле Пен и подали жалобу.