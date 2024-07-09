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9 июля, 07:35

Марин Ле Пен попала под расследование прокуратуры Парижа

Лидер французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото © X / Marine Le Pen

Лидер французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото © X / Marine Le Pen

В Париже начали расследование против лидера французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Её подозревают в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на информированный источник.

"Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", — указано в материале.

Жалобу подала Национальная комиссия по счетам избирательной кампании и политическому финансированию (CNCCFP). Подозрения из-за предвыборной кампании у ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но судебное расследование начали именно против неё.

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По законодательству Франции кандидатам в период предвыборной кампании нельзя превышать установленный лимит расходов. Если условия соблюдаются, то государство возместит траты. Но если нарушения выявлены, то CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и передать дело для расследования. Именно по данному нарушению против Марин Ле Пен и подали жалобу.

Ранее Life.ru рассказал, что Марин Ле Пен призвала премьера Франции Элизабет Борн покинуть пост из-за закона о повышении пенсионного возраста. По словам лидера парламентской фракции "Национальное объединение", действия Борн — "пощёчина демократии".

Наталья Афонина
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