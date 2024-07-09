Марин Ле Пен попала под расследование прокуратуры Парижа
Лидер французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Фото © X / Marine Le Pen
В Париже начали расследование против лидера французской парламентской фракции "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Её подозревают в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на информированный источник.
"Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", — указано в материале.
Жалобу подала Национальная комиссия по счетам избирательной кампании и политическому финансированию (CNCCFP). Подозрения из-за предвыборной кампании у ведомства вызвала не только Марин Ле Пен, но судебное расследование начали именно против неё.
По законодательству Франции кандидатам в период предвыборной кампании нельзя превышать установленный лимит расходов. Если условия соблюдаются, то государство возместит траты. Но если нарушения выявлены, то CNCCFP может внести изменения в избирательные счета, сократить сумму полагаемого возмещения и передать дело для расследования. Именно по данному нарушению против Марин Ле Пен и подали жалобу.
Ранее Life.ru рассказал, что Марин Ле Пен призвала премьера Франции Элизабет Борн покинуть пост из-за закона о повышении пенсионного возраста. По словам лидера парламентской фракции "Национальное объединение", действия Борн — "пощёчина демократии".