Макрон продолжает «набирать» сторонников импичмента президенту среди электората

Каждый второй французский избиратель согласен с планами оппозиции инициировать процедуру вынесения импичмента президенту Эмманюэлю Макрону в Национальном собрании. Такой вариант в опросе социологической службы Elabe по заказу телеканала BFMTV выбрали 49% респондентов.

Опрос проводился среди тысячи совершеннолетних граждан с 27 по 28 августа. Участников исследования спросили, поддерживают ли они инициативу партии «Неподчинившаяся Франция», которая хочет внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента вопрос о досрочном лишении Макрона полномочий главы республики. По данным Elabe, лишь 50% электората выступила против импичмента, тогда как оставшаяся половина — поддержала.