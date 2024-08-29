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Регион
28 августа, 22:49

Макрон продолжает «набирать» сторонников импичмента президенту среди электората

Опрос: Половина электората Франции выступает за вынесение импичмента Макрону

Каждый второй французский избиратель согласен с планами оппозиции инициировать процедуру вынесения импичмента президенту Эмманюэлю Макрону в Национальном собрании. Такой вариант в опросе социологической службы Elabe по заказу телеканала BFMTV выбрали 49% респондентов.

Опрос проводился среди тысячи совершеннолетних граждан с 27 по 28 августа. Участников исследования спросили, поддерживают ли они инициативу партии «Неподчинившаяся Франция», которая хочет внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента вопрос о досрочном лишении Макрона полномочий главы республики. По данным Elabe, лишь 50% электората выступила против импичмента, тогда как оставшаяся половина — поддержала.

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Оппозиция взъелась на президента Франции из-за его решения отклонить кандидатуру на должность премьера от левого альянса «Новый народный фронт». Требование скинуть Макрона с престола озвучила и партия «Патриоты», но своё решение фракция аргументировала задержанием Павла Дурова.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elysee

Илья Пушкарев
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