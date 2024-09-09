В следующем году во Франции пройдут новые д Досрочные выборы. Об этом заявила л Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» в Нацсобрании Франции Марин Ле Пен заявила о проведении досрочных выборов во Франции в 2025 году. Об этом она объявила в интервью Corriere della Sera.

«Понятно, что такая ситуация не может продолжаться. Это ясно всем, кроме [президента Франции Эмманюэля] Макрона. Очевидно, что через год нас ждут новые досрочные выборы в законодательные органы. В конце концов, и хорошо, потому что Франции нужно явное большинство», — приводит её слова итальянская газета.

По её словам, фракция правой партии не планирует выдвигать вотум недоверия новому премьеру Мишелю Барнье. Его первые выступления создают впечатление, что он «хочет найти компромисс со всеми политическими силами». По её словам, первые публичные выступления Барнье создают впечатление, что он «хочет найти компромисс со всеми политическими силами».

«Несмотря на свою приверженность европейскому строительству, в котором он сыграл значительную роль, Барнье не должен забывать результаты выборов. Потому что большинство французов выступают против нынешнего европейского устройства», — сказала Ле Пен.