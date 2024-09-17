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17 сентября, 00:00

Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона

Резолюцию об импичменте Макрона рассмотрят в парламенте Франции 17 сентября

Французский лидер Эмманюэль Макрон уже не пользуется былой поддержкой французов из-за проводимой внешней политики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Французский лидер Эмманюэль Макрон уже не пользуется былой поддержкой французов из-за проводимой внешней политики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Нижняя палата французского парламента 17 сентября рассмотрит резолюцию об импичменте лидера Пятой Республики Эмманюэля Макрона. С такой инициативой выступила партия "Непокорившаяся Франция" из-за отказа главы государства назначить премьер-министра от победившей на выборах коалиции.

Напомним, глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано объявила о начале процедуры импичмента президента Франции Эмманюэля Макрона. Позднее стало известно, что резолюцию с требованием об отстранении президента подписали более 80 депутатов.

Макрон продолжает «набирать» сторонников импичмента президенту среди электората
Макрон продолжает «набирать» сторонников импичмента президенту среди электората
Оксана Попова
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