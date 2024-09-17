Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона
Резолюцию об импичменте Макрона рассмотрят в парламенте Франции 17 сентября
Французский лидер Эмманюэль Макрон уже не пользуется былой поддержкой французов из-за проводимой внешней политики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Нижняя палата французского парламента 17 сентября рассмотрит резолюцию об импичменте лидера Пятой Республики Эмманюэля Макрона. С такой инициативой выступила партия "Непокорившаяся Франция" из-за отказа главы государства назначить премьер-министра от победившей на выборах коалиции.
Напомним, глава парламентской фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано объявила о начале процедуры импичмента президента Франции Эмманюэля Макрона. Позднее стало известно, что резолюцию с требованием об отстранении президента подписали более 80 депутатов.