Парламент Франции рассмотрит резолюцию об импичменте Макрона

Нижняя палата французского парламента 17 сентября рассмотрит резолюцию об импичменте лидера Пятой Республики Эмманюэля Макрона. С такой инициативой выступила партия "Непокорившаяся Франция" из-за отказа главы государства назначить премьер-министра от победившей на выборах коалиции.