«Их время прошло»: В Госдуме пристыдили Макрона за разложение Франции и потворство США
Володин: Макрон вверг некогда процветающую Францию в пучину кризиса
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Лидер Франции Эмманюэль Макрон так сильно пытался удержаться за власть, что вверг процветающую страну в пучину глубокого кризиса. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
«Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. <...> Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое.», — написал он.
Володин добавил, что Франция потеряла не только свою субъектность в создании общеевропейской позиции, но и свободу в принятии решений, оказавшись втянутой уходящим президентом США Джо Байденом в украинский конфликт. Население больше не готово доверять такому правительству, заключил председатель нижней палаты парламента.
Ранее в центре Парижа организовали крупную манифестацию против отправки западных военных на Украину и поставок оружия Киеву. На площади Пале-Рояль собралось несколько тысяч протестующих, которые скандировали: «Наши дети — не пушечное мясо» и «Макрон, мы не будем умирать за Украину». Недовольство властями привело к тому, что накануне правительство Франции впервые с 1962 года заявило об уходе в отставку, пробыв у руля всего 91 день.