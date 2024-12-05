«Их время прошло»: В Госдуме пристыдили Макрона за разложение Франции и потворство США

Лидер Франции Эмманюэль Макрон так сильно пытался удержаться за власть, что вверг процветающую страну в пучину глубокого кризиса. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

«Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. <...> Время Макрона, Байдена и им подобных должно уйти в прошлое.», — написал он.

Володин добавил, что Франция потеряла не только свою субъектность в создании общеевропейской позиции, но и свободу в принятии решений, оказавшись втянутой уходящим президентом США Джо Байденом в украинский конфликт. Население больше не готово доверять такому правительству, заключил председатель нижней палаты парламента.