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4 декабря, 20:03

Правительство Франции уйдёт в отставку впервые с 1962 года

Парламент Франции принял вотум недоверия правительству Барнье

Парламент Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Парламент Франции. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Petr Kovalenkov

Депутаты нижней палаты французского парламента поддержали резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Как следует из трансляции на сайте нацсобрания, за принятие этого решения проголосовал 331 парламентарий.

«Мишель Барнье должен будет подать президенту республики прошение об отставке», — объявила спикер парламента Яэль Брон-Пиве.

Прежде правительство уходило в отставку несколько десятилетий назад — в 1962 году. Тогда в отставку ушло правительство Жоржа Помпиду.

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Напомним, что Барнье стал новым премьером в сентябре. Ранее он занимал должность главы МИД Франции. В 2021 году он хотел участвовать в выборах президента от партии «Республиканцы», однако провалился в первом туре. Уже в октябре 192 депутата из левого «Нового народного блока» выдвинули ему вотум недоверия.

Оксана Попова
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