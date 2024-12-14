Новый премьер Франции Байру проходил обвиняемым по делу о коррупции

Назначенный новым премьер-министром Франции Франсуа Байру проходил фигурантом по делу о коррупции. В связи с этим в оппозиции страны уже заговорили о выдвижении вотума недоверия новому главе правительства.

Ситуация началась ещё в 2017 — тогда Байру поддержал на президентских выборах кандидатуру Эмманюэля Макрона, при котором получил должность руководителя Минюста. Вскоре его заподозрили в растрате бюджетных средств и начали судить. Следствие полагало, что помощники депутатов от партии Байру в Европарламенте числились только на бумаге, но при этом на их зарплаты выделялись вполне реальные средства. Не без помощи Макрона всё удалось спустить на тормозах, но пост главы ведомства юстиции Байру покинул спустя 35 дней после назначения.

Дело политика в 2023 и 2024 годах слушалось в Парижском суде. Нескольким фигурантам вынесли обвинительные приговоры, но сам Байру был оправдан.