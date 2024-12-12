Макрон по неясной причине досрочно закончил визит в Польшу и экстренно уехал во Францию
Макрон сократил визит в Польшу, отказавшись от похода в музей
Президент Франции Эмманюэль Макрон сократил свой визит в Польшу. Об этом сообщил представитель Музея Варшавского восстания.
«Мы заранее знали, что наш музей посетит президент Франции, готовились показать ему экспозицию. Макрон должен был приехать к нам сегодня после обеда», — приводит слова представителя учреждения РИА «Новости».
Однако затем выяснилось, что Макрон решил отменить посещение музея, чтобы как можно скорее уехать.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск положил конец спекуляциям с подачи Макрона об отправке войск республики на Украину. Польские военные не ступят на территорию Незалежной даже тогда, когда стихнут пушки, утверждает политик.
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