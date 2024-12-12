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Регион
12 декабря, 15:41

Макрон по неясной причине досрочно закончил визит в Польшу и экстренно уехал во Францию

Макрон сократил визит в Польшу, отказавшись от похода в музей

Президент Франции Эмманюэль Макрон сократил свой визит в Польшу. Об этом сообщил представитель Музея Варшавского восстания.

«Мы заранее знали, что наш музей посетит президент Франции, готовились показать ему экспозицию. Макрон должен был приехать к нам сегодня после обеда», — приводит слова представителя учреждения РИА «Новости».

Однако затем выяснилось, что Макрон решил отменить посещение музея, чтобы как можно скорее уехать.

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Shutterstock / FOTODOM / Ivuskans

Никита Никонов
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