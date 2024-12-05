Макрон отправил в отставку правительство Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства после того, как парламент вынес вотум недоверия. Об этом сообщил Елисейский дворец.

«Сегодня премьер-министр подал президенту прошение об отставке своего правительства, которое он принял», — говорится в коротком заявлении.

Уточняется, что действующий состав, как и сам Барнье, продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.

Ранее парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству Барнье. Этот вопрос вынесли после того, как премьер одобрил бюджет на 2025 год, обойдя голосование в нижней палате парламента