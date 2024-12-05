Макрон отправил в отставку правительство Франции
Макрон принял прошение премьера Франции Барнье об отставке правительства
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства после того, как парламент вынес вотум недоверия. Об этом сообщил Елисейский дворец.
«Сегодня премьер-министр подал президенту прошение об отставке своего правительства, которое он принял», — говорится в коротком заявлении.
Уточняется, что действующий состав, как и сам Барнье, продолжат исполнять свои обязанности до назначения нового правительства.
Ранее парламент Франции поддержал вотум недоверия правительству Барнье. Этот вопрос вынесли после того, как премьер одобрил бюджет на 2025 год, обойдя голосование в нижней палате парламента
Напомним, что Барнье стал новым премьером в сентябре. До этого он занимал должность главы МИД Франции. В 2021 году Барнье хотел участвовать в выборах президента от партии «Республиканцы», однако провалился в первом туре. Уже в октябре 192 депутата из левого «Нового народного блока» выдвинули ему вотум недоверия.
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