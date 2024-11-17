«С позиции силы»: У Трампа нет приемлемого плана по Украине, полагает военкор Коц
Военкор Коц: России не нужны переговоры, пока армия имеет инициативу на фронте
Дональд Трамп. Обложка © pixabay / DaveDavidsoncom
У избранного президента США Дональда Трампа нет плана по решению конфликта на Украине, который устраивал бы всех. Подобного плана нет ни у кого, полагает военкор Александр Коц. В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что Россия сегодня должна вести разговор с позиции силы, однако переговоры нам и вовсе не нужны, так как военное преимущество остаётся за ВС РФ.
«Мы сейчас можем вести такой разговор с позиции силы, потому что на сегодняшний день инициатива за российскими войсками. И пока у нас есть потенциал вести наступательные действия дальше, мне кажется, нам переговоры вообще сейчас не нужны», — заявил эксперт.
Он подчеркнул, что до прихода Трампа к власти уходящая администрация Джо Байдена может попытаться оказать Украине максимально возможную помощь. Коц не исключил, что до 20 января киевскому режиму могут разрешить наносить дальнобойные удары.
Напомним, недавно Владимир Зеленский выразил уверенность, что конфликт на Украине завершится быстрее при Дональде Трампе, и даже попытался организовать встречу с избранным президентом США. Тем временем Трамп рассматривает кандидата на пост спецпосланника по Украине.