«С позиции силы»: У Трампа нет приемлемого плана по Украине, полагает военкор Коц

У избранного президента США Дональда Трампа нет плана по решению конфликта на Украине, который устраивал бы всех. Подобного плана нет ни у кого, полагает военкор Александр Коц. В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что Россия сегодня должна вести разговор с позиции силы, однако переговоры нам и вовсе не нужны, так как военное преимущество остаётся за ВС РФ.

«Мы сейчас можем вести такой разговор с позиции силы, потому что на сегодняшний день инициатива за российскими войсками. И пока у нас есть потенциал вести наступательные действия дальше, мне кажется, нам переговоры вообще сейчас не нужны», — заявил эксперт.