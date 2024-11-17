«Интересная фигура»: Политолог — о «русском» спецпосланнике Трампа по Украине

Вероятным кандидатом на пост спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине является юрист его штаба Борис Эпштейн, пишут западные СМИ. Политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik назвал адвоката «интересной фигурой» по нескольким причинам.

Дело в том, что Эпштейн родился в Москве, и у него, как утверждается, есть родственники как в России, так и на Украине. Кроме того, по словам эксперта, в окружении политика юрист считается влиятельной личностью, а ещё — неплохим переговорщиком.





«Он имеет влияние в окружении Трампа и опыт переговорщика, правда в юридической сфере, который позволил ему выстроить линию защиты Трампа от юридических преследований», — подчеркнул политолог.