«Интересная фигура»: Политолог — о «русском» спецпосланнике Трампа по Украине
Политолог Батурин назвал интересным возможного спецпосланника Трампа по Украине
Дональд Трамп. Обложка © pixabay / geralt
Вероятным кандидатом на пост спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине является юрист его штаба Борис Эпштейн, пишут западные СМИ. Политолог Денис Батурин в эфире радио Sputnik назвал адвоката «интересной фигурой» по нескольким причинам.
Дело в том, что Эпштейн родился в Москве, и у него, как утверждается, есть родственники как в России, так и на Украине. Кроме того, по словам эксперта, в окружении политика юрист считается влиятельной личностью, а ещё — неплохим переговорщиком.
«Он имеет влияние в окружении Трампа и опыт переговорщика, правда в юридической сфере, который позволил ему выстроить линию защиты Трампа от юридических преследований», — подчеркнул политолог.
Напомним, ранее Fox News сообщил, что Дональд Трамп хочет назначить спецпосланника для переговоров по Украине, но не намерен ему платить. Позже The New York Times уточнил, что эту должность может занять юрист Борис Эпштейн.