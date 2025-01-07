Владимир Зеленский попытался контратакой Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области подготовиться к встрече на военной базе «Рамштайн». Такое мнение выразил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.

«Зеленский готовится к встрече на базе «Рамштайн», перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала», — указано в материале.