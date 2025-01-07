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Регион
7 января, 07:46

В США раскусили замысел Зеленского против России

W&S: Зеленский контратакой ВСУ под Курском готовится ко встрече на «Рамштайне»

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский попытался контратакой Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области подготовиться к встрече на военной базе «Рамштайн». Такое мнение выразил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для портала Weapons and Strategy.

«Зеленский готовится к встрече на базе «Рамштайн», перебрасывая свои резервы в Курскую область, чтобы удержать территорию, которую Украина оккупировала», — указано в материале.

Брайен подчеркнул, что Зеленский на встрече в Германии хочет усложнить процесс урегулирования конфликта победившим на выборах в США республиканцем Дональдом Трампом.

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Напомним, что ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако ВС РФ успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Выяснилось, что украинские войска перед контратаками под Курском послали шар-террорист в разведку боем. Кроме того, Киев на штурм в Курскую область отправил бывших заключённых. Минобороны России накануне доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу.

Дарья Нарыкова
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