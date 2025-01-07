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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 января, 05:58
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ВСУ бросили уголовников на штурм позиций ВС России под Курском

ТАСС: Киев отправил бывших заключённых на штурм в Курскую область

Более половины (50%) состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье состоит из экс-заключённых. Как сообщил источник в российских силовых структурах, такие показания дали украинские солдаты, попавшие в плен к ВС РФ.

«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключённые, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Напомним, что ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако ВС РФ успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Выяснилось, что украинские войска перед контратаками под Курском послали шар-террорист в разведку боем. Минобороны России накануне доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу. А военные ВСУ начали массово сдаваться в плен под Курском.

«Стреляйте в ТЦКшников»: После провальной атаки под Курском бойцы ВСУ призвали украинцев действовать
«Стреляйте в ТЦКшников»: После провальной атаки под Курском бойцы ВСУ призвали украинцев действовать
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Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Дарья Нарыкова
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