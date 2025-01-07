ВСУ бросили уголовников на штурм позиций ВС России под Курском

Более половины (50%) состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье состоит из экс-заключённых. Как сообщил источник в российских силовых структурах, такие показания дали украинские солдаты, попавшие в плен к ВС РФ.