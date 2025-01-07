ВСУ бросили уголовников на штурм позиций ВС России под Курском
ТАСС: Киев отправил бывших заключённых на штурм в Курскую область
Более половины (50%) состава 225-го отдельного штурмового батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ) в курском приграничье состоит из экс-заключённых. Как сообщил источник в российских силовых структурах, такие показания дали украинские солдаты, попавшие в плен к ВС РФ.
«В составе 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ свыше 50% — заключённые, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.
Напомним, что ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако ВС РФ успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Выяснилось, что украинские войска перед контратаками под Курском послали шар-террорист в разведку боем. Минобороны России накануне доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу. А военные ВСУ начали массово сдаваться в плен под Курском.
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