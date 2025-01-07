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Регион
7 января, 05:44

Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Курской области

ТАСС: Военные ВСУ сдались в плен после неудавшихся контратак в Курской области

Большое число военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдались в плен к ВС России после неудавшихся попыток контратаковать на территории РФ. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Пленных взяли большое количество», — приводит ТАСС слова собеседника агентства.

Напомним, что ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако ВС РФ успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Выяснилось, что украинские войска перед контратаками под Курском послали шар-террорист в разведку боем. Минобороны России накануне доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу.

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Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Дарья Нарыкова
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