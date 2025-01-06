«Все погибнут»: На Западе предрекли Зеленскому горькую кару за приказ атаковать Курск
Журналист Боуз: Контратака в Курской области лишит жизни многих бойцов ВСУ
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что попытки Вооружённых сил Украины провести контратаку в Курской области могут привести к ещё большему числу жертв среди украинского населения. Он отметил, что за последние сутки сотни людей погибли в результате решений, принятых Владимиром Зеленским.
«Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котёл на уничтожение ещё большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — написал журналист.
Напомним, ВСУ утром 5 января попытались атаковать несколько сёл в Курской области. Однако российские войска успешно отбили контратаки. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о кладбище военной техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. Минобороны РФ сегодня доложило об остановке украинской атаки. После неудачной попытки в очередной раз дестабилизировать обстановку в РФ Зеленский заявил о готовности к диалогу.
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