Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X заявил, что попытки Вооружённых сил Украины провести контратаку в Курской области могут привести к ещё большему числу жертв среди украинского населения. Он отметил, что за последние сутки сотни людей погибли в результате решений, принятых Владимиром Зеленским.

«Зеленский отчаянно пытается уцепиться за сокращающийся плацдарм в Курской области. Он бросил в котёл на уничтожение ещё большее количество людей и машин. Это совершенно бессмысленно, не имеет никакой военной или стратегической ценности, и все они погибнут», — написал журналист.